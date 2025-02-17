Занадто рано говорити про розміщення військ в Україні, - глава МЗС Іспанії
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що зараз рано обговорювати відправку військ в Україну. Він акцентував увагу до необхідності досягнення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Іспанія заявила, що "ще занадто рано" говорити про розміщення своїх військ в Україні. У понеділок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що в умовах поточного конфлікту "метою дипломатії має бути досягнення миру".
Він додав, що коли миру буде досягнуто, потрібно визначити, які умови для цього необхідні, включно з можливим розгортанням військ.
"Коли ми говоримо про розміщення збройних сил, важливо розуміти, якою буде їхня місія, хто їх відправить, під яким прапором і з яким мандатом", - заявив Альбарес після зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою.
Водночас Велика Британія висловила готовність направити солдатів на Україну як миротворчі сили, якщо виникне така необхідність, з метою посилити безпеку.
Німеччина також вважає питання відправки військ "передчасними" вказуючи, що необхідно дочекатися встановлення миру і прояснення ситуації.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність країни направити свої війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.
Раніше міністр оборони США виключив можливість участі американських військ у миротворчій місії, але нещодавно віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що це може стати реальністю. У той же час Вашингтон наголошує на необхідності залучення європейських миротворців.
За даними видання Welt, Європа може відправити до 25 тисяч миротворців до України. 15 лютого The Associated Press повідомляло, що країни Європи активно працюють над планом розміщення миротворчих сил на українських територіях.
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