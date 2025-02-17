Занадто рано говорити про розміщення військ в Україні, - глава МЗС Іспанії

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що зараз рано обговорювати відправку військ в Україну. Він акцентував увагу до необхідності досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Іспанія заявила, що "ще занадто рано" говорити про розміщення своїх військ в Україні. У понеділок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що в умовах поточного конфлікту "метою дипломатії має бути досягнення миру".

Він додав, що коли миру буде досягнуто, потрібно визначити, які умови для цього необхідні, включно з можливим розгортанням військ.

"Коли ми говоримо про розміщення збройних сил, важливо розуміти, якою буде їхня місія, хто їх відправить, під яким прапором і з яким мандатом", - заявив Альбарес після зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою.

Водночас Велика Британія висловила готовність направити солдатів на Україну як миротворчі сили, якщо виникне така необхідність, з метою посилити безпеку.

Німеччина також вважає питання відправки військ "передчасними" вказуючи, що необхідно дочекатися встановлення миру і прояснення ситуації.