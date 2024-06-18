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"Знадобляться сотні років". 93 бригада показала, як розміновують Україну: фото

Вівторок 18 червня 2024 09:00
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"Знадобляться сотні років". 93 бригада показала, як розміновують Україну: фото Як розміновують Україну (фото: Instagram/93_brygada)
Автор: Василина Копитко

Після деокупації на Харківщині багато важливих цивільних об'єктів залишились небезпечними, зараз сапери знищують там міни та снаряди. На повне "очищення" території України може знадобитись сотні років.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" в Instagram.

Як розміновують Україну

"Україна - найзамінованіша країна світу. За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів, замінованість може складати 176 000 квадратних кілометрів території. І на повне розмінування знадобляться сотні років", - зазначають у бригаді.

Після деокупації Харківщини школи, цивільні будинки, кладовища, поля і посадки, де проходила лінія фронту, досі лишаються небезпечними.

"Тонни згубного залізяччя заважають жити і користуватися цією землею та будівлями, хоча, здавалося б, фронт перемістився далеко. Десь по цвинтарю проходять мінні загородження, які російські окупанти залишили при відступі. Десь міни лежать перед позиціями, які були накопані прямо у дворі приватного будинку", - зазначають у повідомленні.

&quot;Знадобляться сотні років&quot;. 93 бригада показала, як розміновують Україну: фото&quot;Знадобляться сотні років&quot;. 93 бригада показала, як розміновують Україну: фото&quot;Знадобляться сотні років&quot;. 93 бригада показала, як розміновують Україну: фото&quot;Знадобляться сотні років&quot;. 93 бригада показала, як розміновують Україну: фотоСапери 93-ї бригади Холодний Яр розміновують Україну (фото: Instagram/93_brygada)

Місцеві громади іноді звертаються до військових, які захищали ці села, із проханням знищити міни та снаряди.

"Також снаряди й міни, що не здетонували, сапери вилучають на шляхах проїзду військової техніки. Вони є потенційно вибухонебезпечними і також підлягають утилізації", - пояснюють у бригаді.

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