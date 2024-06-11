"Я обіцяла, що ми дізнаємося разом": дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)

Дружина загиблого військового приїхала на могилу до свого чоловіка, щоб розкрити стать їхньої майбутньої дитини. Він загинув на війні до того, як дізнався, що в нього народиться донечка.

"Якось ми говорили з тобою, коханий, що я обов'язково в цей день приїду до тебе, де б ти не був. Обіцяли, що будемо дізнаватися разом.. Не так... Та я тут, біля тебе, моя булочка... У нас тепер сім'я", - написала Лейла.

У них із Володимиром народиться донечка Соломія. Це ім'я також обирав Володимир.

Лейла Крупа дізналася стать майбутньої донечки на могилі чоловіка (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я знаю, як ти чекав, який був щасливий... Тепер ти дивишся на нас і оберігаєш. Моя любов, ти заслуговував бути з нами, мріяти про майбутнє, все як ти хотів… Цього не описати... Та тепер цього не буде... Наша Крупиночка обов'язково буде знати, що наш тато Герой. Кохаю тебе крізь простір і час", - зазначила Лейла.

На початку 2024 року Володимир Крупа загинув. Відомо, що пара планувала вінчання та спільний відпочинок, коли військовий приїхав би у відпустку.

У своїх дописах Лейла розповідає, що "Вамп" (позивний її чоловіка) завжди любив готувати для неї.

Володимир і Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я ще досі читаю наше листування з самого початку, і немає їй кінця. Час, дні так швидко летять, а я ще там, у лютому… Мій мозок розуміє, що я програла тебе, моя війна скінчилася. От серце не приймає.. Ти є десь далеко на улюбленому пляжі Італії, їси смачні мідії", - пише Лейла.

Володимир і Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)