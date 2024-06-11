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"Я обіцяла, що ми дізнаємося разом": дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)

Україна, Вівторок 11 червня 2024 11:00
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"Я обіцяла, що ми дізнаємося разом": дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото) Дружина загиблого військового провела гендер-паті на могилі чоловіка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Дружина загиблого військового приїхала на могилу до свого чоловіка, щоб розкрити стать їхньої майбутньої дитини. Він загинув на війні до того, як дізнався, що в нього народиться донечка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео Лейли Крупи в Instagram.

"Якось ми говорили з тобою, коханий, що я обов'язково в цей день приїду до тебе, де б ти не був. Обіцяли, що будемо дізнаватися разом.. Не так... Та я тут, біля тебе, моя булочка... У нас тепер сім'я", - написала Лейла.

У них із Володимиром народиться донечка Соломія. Це ім'я також обирав Володимир.

&quot;Я обіцяла, що ми дізнаємося разом&quot;: дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)&quot;Я обіцяла, що ми дізнаємося разом&quot;: дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)

Лейла Крупа дізналася стать майбутньої донечки на могилі чоловіка (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я знаю, як ти чекав, який був щасливий... Тепер ти дивишся на нас і оберігаєш. Моя любов, ти заслуговував бути з нами, мріяти про майбутнє, все як ти хотів… Цього не описати... Та тепер цього не буде... Наша Крупиночка обов'язково буде знати, що наш тато Герой. Кохаю тебе крізь простір і час", - зазначила Лейла.

На початку 2024 року Володимир Крупа загинув. Відомо, що пара планувала вінчання та спільний відпочинок, коли військовий приїхав би у відпустку.

У своїх дописах Лейла розповідає, що "Вамп" (позивний її чоловіка) завжди любив готувати для неї.

&quot;Я обіцяла, що ми дізнаємося разом&quot;: дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)

Володимир і Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)

"Я ще досі читаю наше листування з самого початку, і немає їй кінця. Час, дні так швидко летять, а я ще там, у лютому… Мій мозок розуміє, що я програла тебе, моя війна скінчилася. От серце не приймає.. Ти є десь далеко на улюбленому пляжі Італії, їси смачні мідії", - пише Лейла.

&quot;Я обіцяла, що ми дізнаємося разом&quot;: дружина загиблого воїна розкрила стать дитині на могилі чоловіка (фото)

Володимир і Лейла Крупа (фото: instagram.com/leylakrupa)

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Ми також писали про те, що загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко.

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