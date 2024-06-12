Повернувся на фронт після важкого поранення. Історія воїна розчулила українців

33-річний Роман повернувся на фронт після важкого поранення трахеї та легені. Воїн поки не може довго носити бронежилет, тому тимчасово перекваліфікувався на оператора дронів.

Історія військового

"Я шахтар з Добропілля. Я донецький шахтар. Це мене прийшли звільняти російські п***раси з 2014 року. Звільняти мене від мене самого. Звільняють нас росіянці так, що зрівнюють з землею наші міста і села. Вбивають, ґвалтують і грабують донеччан. Яка моя мотивація? Перебити, кого вдасться, і вигнати тих, хто залишиться, з нашого колись квітучого краю трудівників", - каже головний сержант-командир відділення взводу роти вогневої підтримки 58 окремої мотопіхотної бригади 33-річний Роман.

Він зізнається, що після перемоги хоче повернутися на роботу, одружитися та завести дітей.

В останньому бою воїн отримав поранення в трахею та легеню. Зараз він не може носити довго бронежилет, тому тимчасово керує дронами, бо хоче бути корисним на війні.

Романа нагородили Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України (фото: Facebook/58 окрема мотопіхотна бригада імені Івана Виговського)

За проявлену мужність Романа нагородили "Золотим хрестом" Головнокомандувача ЗСУ

У березні цього року Роман вперше відзначився в бою. Він вчасно помітив російських піхотинців, дочекався їх підходу і відкрив вогонь. В результаті атаки росіяни втратили кілька солдатів, ще кілька отримали поранення й окупантам довелося втікати.

Під час оборони іншого села Роман отримав важке поранення. Йому довелося пройти лікування, але він повернувся до свого підрозділу.

Романа нагородили Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотим хрестом" за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість і рішучість при виконанні військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Реакція українців на історію воїна

Багато українців відреагували на історію Романа. Користувачі соцмережі бажають у коментарях, щоб він повернувся з фронту з перемогою і дякують за захист рідної землі.

Що пишуть українці:

низький уклін вам, наші герої. Хай янгол-охоронець оберігає кожного із вас

бережи тебе Боже, синочку

янгола охоронця вам

дякуємо, тільки поверніться живими і з нашою перемогою

Реакція українців на історію Романа (скриншот)