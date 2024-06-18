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"Понадобятся сотни лет". 93 бригада показала, как разминируют Украину: фото

Вторник 18 июня 2024 09:00
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"Понадобятся сотни лет". 93 бригада показала, как разминируют Украину: фото Как разминируют Украину (фото: Instagram/93_brygada)
Автор: Василина Копытко

После деоккупации в Харьковской области много важных гражданских объектов остались опасными, саперы сейчас уничтожают там мины и снаряды. На полную "очистку" территории Украины может пойти сотни лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Instagram.

Как разминируют Украину

"Украина - самая заминирована страна мира. По оценкам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, заминированность может составлять 176 000 квадратных километров территории. И на полное разминирование понадобятся сотни лет", - отмечают в бригаде.

После деоккупации Харьковской области школы, гражданские дома, кладбища, поля и посадки, где проходила линия фронта, остаются опасными.

"Тонны губительного железа мешают жить и пользоваться этой землей и зданиями, хотя, казалось бы, фронт переместился далеко. Где-то по кладбищу проходят минные заграждения, которые российские оккупанты оставили при отступлении. Где-то мины лежат перед позициями, накопленными прямо во дворе частного дома", - отмечают в сообщении.

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Местные громады иногда обращаются к военным, защищавшим эти села, с просьбой уничтожить мины и снаряды.

"Также снаряды и не сдетонировавшие мины саперы изымают на путях проезда военной техники. Они потенциально взрывоопасны и также подлежат утилизации", - объясняют в бригаде.

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