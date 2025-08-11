Знадобиться теплий одяг? Що несе погода цього тижня й де чекати холодних ночей

Серпень у деяких областях України - не такий спекотний, як можна було очікувати. Найтеплішу погоду вдень прогнозують "традиційно" у південній частині країни й місцями - на заході. Тим часом температура повітря вночі у певних регіонах може відчутно знизитись вже найближчим часом.
Докладніше про те, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Впродовж вівторка, 12 серпня, погода по території України очікується з мінливою хмарністю. Найтепліші значення денних температур прогнозують у Криму - до +30°C.
У південних областях повітря вдень прогріється подекуди до +29°C.
Тим часом у Житомирі, Чернігові та Луганську - до +24°C.
При цьому вночі температура повітря у багатьох містах буде відчутно прохолодною - всього лиш 11-13 градусів вище нуля. В Ужгороді - навіть 10-12°C.
У Києві вночі - 12-14°C, вдень - 23-25°C.
У середу, 13 серпня, температура повітря вдень у більшості областей зросте в середньому на 1-2 градуси.
Вночі найпрохолодніше буде в Ужгороді - 10-12°C. У багатьох інших областях нічні значення досягатимуть 13-15 градусів за Цельсієм.
Найтепліше - і вдень, і вночі - на півдні України.
У Києві вночі - 14-16°C, вдень - 23-25°C.
У четвер, 14 серпня, в Ужгороді вночі прогнозують вже 15-17°C, а вдень - 31-33°C.
При цьому у Чернівцях температура повітря вночі знизиться до 11-13°C (хоча вдень очікується 27-29°C).
Тим часом у більшості західних і північних областей вночі може бути 12-14°C.
У Києві вночі - 13-15°C, вдень - 24-26°C.
Впродовж п'ятниці, 15 серпня, найпрохолодніше вночі може бути у Чернівцях - 11-13°C. Вдень температура повітря там прогріється до 27-29 градусів вище нуля.
У більшості західних і північних областей вночі прогнозують (як і в попередню добу) 12-14°C.
Найтеплішою на заході очікується погода в Ужгороді: вночі - 15-17°C, вдень - 31-33°C.
В цілому по Україні до +32 градусів на стовпчиках термометрів вдень може бути в Миколаєві, Херсоні та у Криму (Сімферополь).
У Києві вночі - 13-15°C, вдень - 24-26°C.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру (карти, опубліковані на офіційному сайті УкрГМЦ).
