"Значно менше, ніж потрібно": Зеленський назвав відсоток збиття реактивних дронів РФ

Росія атакувала Україну в понеділок, 28 вересня, понад 120 дронами, більшість з яких були реактивними. Українська ППО змогла збити 70% з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні - 70. Це і звичайні, і реактивні "Шахеди", але щодо реактивних, на жаль, значно менше, ніж потрібно, - 57%", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що для боротьби з цією загрозою українські військові активно випробовують нові перехоплювачі.

"Є частина бойових груп, які їх використовують, але, звісно, треба ще доопрацьовувати деякі деталі, щоб була достатня ефективність і масовість. Розробників прискорюємо", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Унаслідок ударів було пошкоджено низку об'єктів в Оболонському та Шевченківському районах столиці, зокрема автозаправну станцію та офісну будівлю.

Крім того, російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України в центрі Києва.

Зеленський повідомив, що на місці удару розпочались рятувальні роботи, ліквідація пожежі та пошук людей, які могли перебувати всередині будівлі. Глава держави також заявив, що Росія отримає відповідь за цей удар.