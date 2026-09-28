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"Значительно меньше, чем нужно": Зеленский назвал процент сбития реактивных дронов РФ

22:55 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Значительно меньше, чем нужно": Зеленский назвал процент сбития реактивных дронов РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Россия атаковала Украину в понедельник, 28 сентября, более 120 дронами, большинство из которых были реактивными. Украинская ПВО смогла сбить 70% из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Общий процент сбития дронов на сегодняшний день - 70. Это и обычные, и реактивные "Шахеды", но по реактивным, к сожалению, значительно меньше, чем нужно, - 57%", - сказал глава государства.

Президент отметил, что для борьбы с этой угрозой украинские военные активно испытывают новые перехватчики.

"Есть часть боевых групп, которые используют их, но, конечно, нужно еще дорабатывать некоторые детали, чтобы была достаточная эффективность и массовость. Разработчиков ускоряем", - рассказал Зеленский.

Напомним, утром 28 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. В результате ударов был поврежден ряд объектов в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности автозаправочная станция и офисное здание.

Кроме того, российский дрон попал в здание Национальной академии наук Украины в центре Киева.

Зеленский сообщил, что на месте удара начались спасательные работы, ликвидация пожара и поиск людей, которые могли находиться внутри здания. Глава государства также заявил, что Россия получит ответ за этот удар.

Отметим, в результате удара по зданию НАН Украины погибла помощница бывшего секретаря СНБО Владимира Горбулина. Он сам рассказал, что во время атаки находился на работе и получил легкую травму.

РБК-Украина также сообщало, что российские войска нанесли удар по медицинскому центру "Добробут" в Киеве. В результате атаки есть пострадавшие, а заведение временно приостановит работу.

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