"Значно ближче до миру": у Туреччині оцінили перспективи завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що Україна та Росія після чотирьох років війни нібито "більше схильні до миру", ніж це було раніше. Росія "готова" припинити війну за деяких умов, як і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Фідана виданню Welt am Sonntag .

"Після чотирьох років виснажливої ​​війни сторони більше схильні до миру, ніж раніше. Вони побачили масштаби людських страждань і руйнувань і усвідомили власні обмеження", - сказав міністр у відповідь на запитання журналістів.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін нібито також "готовий погодитися на припинення вогню та всеосяжну мирну угоду" - але за "певних умов".

"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також несе дуже високі витрати для Росії", - сказав Фідан.

Гарантії безпеки для України

За словами Фідана, найважливішим елементом гарантій безпеки для України зараз є американські зобов'язання, подібні до статті 5 статуту НАТО. Окрім цього, важливим елементом гарантій є збереження потенціалу Збройних сил України.

"Окрім цього (гарантій безпеки від США та Європи, - ред.), є й інші елементи, такі як потенціал української армії. Європейські країни справедливо кажуть, що суверенна країна вирішує це сама. Росія ж розглядає обмеження чисельності військ як частину власної гарантії безпеки", - заявив він.