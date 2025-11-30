ua en ru
"Значительно ближе к миру": в Турции оценили перспективы завершения войны в Украине

Турция, Воскресенье 30 ноября 2025 17:05
"Значительно ближе к миру": в Турции оценили перспективы завершения войны в Украине Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что Украина и Россия после четырех лет войны якобы "больше склонны к миру", чем это было раньше. Россия "готова" прекратить войну при некоторых условиях, как и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Фидана изданию Welt am Sonntag.

"После четырех лет изнурительной войны стороны больше склонны к миру, чем раньше. Они увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения", - сказал министр в ответ на вопрос журналистов.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин якобы также "готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение" - но при "определенных условиях".

"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также несет очень высокие издержки для России", - сказал Фидан.

Гарантии безопасности для Украины

По словам Фидана, важнейшим элементом гарантий безопасности для Украины сейчас являются американские обязательства, подобные статье 5 устава НАТО. Кроме этого, важным элементом гарантий является сохранение потенциала Вооруженных сил Украины.

"Кроме этого (гарантий безопасности от США и Европы, - ред.), есть и другие элементы, такие как потенциал украинской армии. Европейские страны справедливо говорят, что суверенная страна решает это сама. Россия же рассматривает ограничение численности войск как часть собственной гарантии безопасности", - заявил он.

Отметим, ранее Фидан говорил, что "в ближайшие месяцы" конфликт между Россией и Украиной может перейти в более напряженную фазу, после чего, вероятно, откроется окно для дипломатического прорыва. А президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган еще в сентябре говорил, что не стоит рассчитывать на скорое завершение войны.

Переговоры по мирному плану:

Впрочем, возможно что сейчас завершение войны стало ближе. Ранее американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

После переговоров в Женеве 23 ноября в СМИ написали, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19. Большинство неприемлемых для Украины моментов было отброшено, или отредактировано.

29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Руководит делегацией секретарь СНБО Рустем Умеров, поскольку руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

