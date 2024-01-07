Значний сніг, хуртовина та морози по усій Україні: погода на завтра

Завтра, 8 січня, в Україні утримуватиметься негода. Попереджають про сильний сніг, пориви вітру й ожеледь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Як пише Укргідрометцентр:

у південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, місцями значні опади. Ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень від +4 тепла до -1 морозу, вдень в Криму +7 - +12 тепла;

у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг. Температура вночі -11 - -16, вдень -8 - -13. В Чернігівській та Сумській областях вночі -15 - -20, вдень -10 - -15.

на решті території складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі та вдень -5 - -10 морозу.

На дорогах ожеледиця.

Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Фото: погода на 8 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -11 до -16 морозу, а вдень від -8 до -13. У Києві протягом доби від -11 до -13.

На дорогах очікується ожеледиця.

Небезпечні метеорологічні явища

"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, в Одеській області вдень пориви вітру 15-20 м/с. У центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах України ожеледиця", - відзначає Укргідрометцентр.

Фото: небезпечні метеорологічні явища (meteo.gov.ua)

Негода в Україні

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.