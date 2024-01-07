Сильный снег, метель и морозы по всей Украине: погода на завтра

Завтра, 8 января, в Украине будет удерживаться непогода. Предупреждают о сильном снеге, порывах ветра и гололеде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Как пишет Укргидрометцентр:

в южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки. Гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем от +4 тепла до -1 мороза, днем в Крыму +7 - +12 тепла;

в северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег. Температура ночью -11 - -16, днем -8 - -13. В Черниговской и Сумской областях ночью -15 - -20, днем -10 - -15.

на остальной территории сложные погодные условия: умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем -5 - -10 мороза.

На дорогах гололедица.

Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с.

Фото: погода на 8 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -11 до -16 мороза, а днем от -8 до -13. В Киеве в течение суток от -11 до -13.

На дорогах ожидается гололедица.

Опасные метеорологические явления

"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины гололедица", - отмечает Укргидрометцентр.

Фото: опасные метеорологические явления (meteo.gov.ua)

Непогода в Украине

Ожидается, что в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.