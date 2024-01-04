До -25 градусів. Українцям розповіли, де буде найхолодніше найближчими днями

З 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах мороз вдарить до -25 градусів та буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (у Чернігівській та Сумській - до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу", - йдеться в повідомленні.

Значне погіршення погоди

Як додають синоптики, 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Зокрема, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях очікується значний сніг до 10-20 см, а в Кіровоградській та Дніпропетровській областях - до 30 см.

"В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу до 5-15 см", - кажуть в "Укргідрометцентрі".

А в центральних, східних та південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Гарна новина

5 і 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода. Погоду в Україні завтра, 5 січня, диктуватимуть два циклони та антициклон. Завдяки другому, днем опадів не буде одразу у кількох регіонах. І хоча похолодання повернеться в Україну до кінця цього тижня, але затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.