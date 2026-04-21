Значні дощі, мокрий сніг та заморозки: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 21.04.2026 Вт
2 хв
Погода більше нагадує зимову, ніж характерну для середини весни
aimg Ірина Глухова
Значні дощі, мокрий сніг та заморозки: чого чекати від погоди сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 21 квітня, в Україні прогнозується прохолодна погода з дощами, поривчастим вітром і нічними заморозками. У Карпатах очікуються морози та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни сьогодні буде хмарно з проясненнями.

Вночі, крім північних областей, а вдень - на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході очікуються помірні, місцями значні дощі.

Вітер переважатиме північний, 7-12 градуси м/с, у південних областях місцями пориви до 15-20 градуси м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-6 градуси тепла. У північних, а також Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях можливі заморозки на рівні 0-3 градуси. Вдень повітря прогріється до 7-12 градуси тепла.

У Карпатах очікується мокрий сніг, температура протягом доби коливатиметься від 3 градуси морозу до 2 градуси тепла.

Погода у Києві

У столиці протягом дня буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без опадів.

Вітер північний, 7-12 градуси м/с.

У Київській області вночі можливі заморозки 0-3 градуси, вдень температура становитиме 7-12 градуси тепла.

У Києві вночі очікується 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту - заморозки 0-3 градуси, вдень повітря прогріється до 8-10 градуси тепла.

Значні дощі, мокрий сніг та заморозки: чого чекати від погоди сьогодні

Фото: карта погоди в Україні на 21 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше метеорологи попереджали про повернення в Україну квітневих заморозків як на ґрунті, так і в повітрі.

Також РБК-Україна публікувала детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

Тим часом у мережі почала поширюватися інформація про так звані "прогнози", нібито літо 2026 року буде "аномально спекотним".

На цьому тлі в Укргідрометцентрі пояснили, чи варто довіряти подібним повідомленням і наскільки вони відповідають реальним метеорологічним прогнозам.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію