Значні дощі, мокрий сніг та заморозки: чого чекати від погоди сьогодні

Сьогодні, 21 квітня, в Україні прогнозується прохолодна погода з дощами, поривчастим вітром і нічними заморозками. У Карпатах очікуються морози та мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр .

Фото: карта погоди в Україні на 21 квітня (facebook.com/UkrHMC)

У Києві вночі очікується 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту - заморозки 0-3 градуси, вдень повітря прогріється до 8-10 градуси тепла.

У столиці протягом дня буде хмарно з проясненнями, проте обійдеться без опадів.

У Карпатах очікується мокрий сніг, температура протягом доби коливатиметься від 3 градуси морозу до 2 градуси тепла.

Температура повітря вночі становитиме 1-6 градуси тепла. У північних, а також Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях можливі заморозки на рівні 0-3 градуси. Вдень повітря прогріється до 7-12 градуси тепла.

Вітер переважатиме північний, 7-12 градуси м/с, у південних областях місцями пориви до 15-20 градуси м/с.

Вночі, крім північних областей, а вдень - на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході очікуються помірні, місцями значні дощі.

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів країни сьогодні буде хмарно з проясненнями.

