Змушують голосувати й завозять масовку: в ЦПД розповіли про "референдуми" окупантів

Росія продовжує проводити фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Цивільних примушують до голосування, а до Херсонської області завезли "масовку" з Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦПД.

Яка ситуація з фейковими "референдумами" росіян:

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

Тим часом СБУ вже встановили більше 4 тисяч людей, яких Москва планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.

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