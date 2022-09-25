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Змушують голосувати й завозять масовку: в ЦПД розповіли про "референдуми" окупантів

Фото: в ЦПД розповіли про "референдуми" окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує проводити фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Цивільних примушують до голосування, а до Херсонської області завезли "масовку" з Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦПД.

Яка ситуація з фейковими "референдумами" росіян:

  • в Запорізькій області росіяни планують оголосити про "незалежність" окупованих територій після псевдореферендуму.
  • в Херсонській області окупанти завезли "масовку" з Криму для участі в псевдореферендумі;
  • в Донецькій області "комісії" ходять по квартирах та примушують голосувати на порозі, в їх присутності. Цивільні не мають можливості відмовитись, або ж проголосувати негативно;
  • в Луганській області цивільні "голосують" під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список. В Алчевську враховують голоси навіть тих, хто потрапив у полон або ж загинув.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

Тим часом СБУ вже встановили більше 4 тисяч людей, яких Москва планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях України.

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