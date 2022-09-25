Заставляют голосовать и завозят массовку: в ЦПД рассказали о "референдумах" оккупантов

Россия продолжает проводить фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Гражданских принуждают к голосованию, а в Херсонскую область завезли "массовку" из Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.

Какая ситуация с фейковыми "референдумами" россиян:

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.

Между тем СБУ уже установили более 4 тысяч человек, которых Москва планирует привлечь к псевдореферендумам в оккупированных областях Украины.

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