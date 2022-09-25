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Заставляют голосовать и завозят массовку: в ЦПД рассказали о "референдумах" оккупантов

Фото: в ЦПИ рассказали о "референдумах" кафиров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает проводить фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Гражданских принуждают к голосованию, а в Херсонскую область завезли "массовку" из Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.

Какая ситуация с фейковыми "референдумами" россиян:

  • в Запорожской области россияне планируют объявить о "независимости" оккупированных территорий после псевдореферендума.
  • в Херсонской области оккупанты завезли "массовку" из Крыма для участия в псевдореферендуме;
  • в Донецкой области "комиссии" ходят по квартирам и заставляют голосовать на пороге, в их присутствии. Гражданские не имеют возможности отказаться, или проголосовать отрицательно;
  • в Луганской области гражданские "голосуют" под дулами автоматов, а несогласных вносят в отдельный список. В Алчевске учитывают голоса даже тех, кто попал в плен или погиб.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.

Между тем СБУ уже установили более 4 тысяч человек, которых Москва планирует привлечь к псевдореферендумам в оккупированных областях Украины.

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Российская Федерация