Заставляют голосовать и завозят массовку: в ЦПД рассказали о "референдумах" оккупантов

Россия продолжает проводить фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Гражданских принуждают к голосованию, а в Херсонскую область завезли "массовку" из Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.
Какая ситуация с фейковыми "референдумами" россиян:
Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента США Джо Байдена, Вашингтон никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.
Между тем СБУ уже установили более 4 тысяч человек, которых Москва планирует привлечь к псевдореферендумам в оккупированных областях Украины.
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