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Змушуємо ворога тікати до наступних рубежів, - Гуменюк про роботу ЗСУ в Херсонській області

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П'ятниця 26 травня 2023 13:10
Змушуємо ворога тікати до наступних рубежів, - Гуменюк про роботу ЗСУ в Херсонській області Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЗСУ не даються спокою окупантам на лівобережжі Херсонської області. Змушують ворога тікати до наступних оборонних рубежів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми методично змушуємо ворога углиблюватись в їх наступні оборонні рубежі. Росіяни вишикують місця все глибше й глибше, посуваються туди й основні пункти базування намагаються розташовувати якомога глибше та далі від лінії фронту", - розповіла Гуменюк.

Як відзначила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, робота ЗСУ, у тому ж числі за минулу добу, дозволила зменшити кількість російських ударів по території Херсонської області. Зокрема наші воїни знищили:

  • 3 великокаліберні гармати;
  • 8 одиниць бронетанкової техніки;
  • міномет;
  • пункт БПЛА й 3 таких розвідники, які звідти запускались.

"Після втрат потужності, ворог намагається відновлювати свої позиції значно глибше, усвідомлюючи, що на тому рубежі де втрачено - залишатись не можна", - пояснила Гуменюк.

Окупація Херсонської області

Варто нагадати, що восени минулого року наші воїни звільнили від ворога правобережну частину Херсонської області. Наразі лівий берег в регіоні залишається під контролем окупантів. Останні ж продовжують тероризувати мирне населення правого берега регулярними обстрілами.

Змушуємо ворога тікати до наступних рубежів, - Гуменюк про роботу ЗСУ в Херсонській області

Фото: ситуація в Херсонській області станом на 25.05 о 00:51 (deepstatemap)

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