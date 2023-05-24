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Минулої доби росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені

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Середа 24 травня 2023 07:41
Минулої доби росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені Фото: Росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 23 травня, росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область - дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Росіяни випустили 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обєкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі. Через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Він також додав, що з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Обстріли Херсонської області 23 травня

Минулої доби окупанти завдали мінометного удару по селу Львове у Бериславському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, а ще одна людина отримала поранення.

Пізніше того ж дня загарбники атакували з мінометів смт Козацьке. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Згодом населений пункт обстріляли ще раз - поранення отримали ще дві людини.

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