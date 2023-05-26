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Заставляем врага бежать к следующим рубежам, - Гуменюк о работе ВСУ в Херсонской области

Новина українською →
Пятница 26 мая 2023 13:10
Заставляем врага бежать к следующим рубежам, - Гуменюк о работе ВСУ в Херсонской области Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ не дают покоя оккупантам на левобережье Херсонской области. Заставляют врага бежать к следующим оборонительным рубежам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы методично заставляем врага углубляться в их следующие оборонительные рубежи. Россияне выстраивают места все глубже и глубже, продвигаются туда и основные пункты базирования пытаются располагать как можно глубже и дальше от линии фронта", - рассказала Гуменюк.

Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, работа ВСУ, в том же числе за минувшие сутки, позволила уменьшить количество российских ударов по территории Херсонской области. В частности наши воины уничтожили:

  • 3 крупнокалиберные пушки;
  • 8 единиц бронетанковой техники;
  • миномет;
  • пункт БПЛА и 3 таких разведчика, которые оттуда запускались.

"После потерь мощности враг пытается восстанавливать свои позиции значительно глубже, осознавая, что на том рубеже где потеряно - оставаться нельзя", - пояснила Гуменюк.

Оккупация Херсонской области

Следует напомнить, что осенью прошлого года наши воины освободили от врага правобережную часть Херсонской области. В настоящее время левый берег в регионе остается под контролем окrупантов. Последние же продолжают терроризировать мирное население правого берега регулярными обстрелами.

Заставляем врага бежать к следующим рубежам, - Гуменюк о работе ВСУ в Херсонской области

Фото: ситуация в Херсонской области на 25.05 в 00:51 (deepstatemap)

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