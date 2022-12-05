Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі

Від Росії можна очікувати все, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ. Але поки що таких передумов немає, враховуючи колишнє накопичення живої сили під виглядом "навчань" у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського під час телемарафону.
"В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все що завгодно очікувати", - сказав він.
Сирський нагадав: коли розпочалася агресія, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповування під виглядом навчань, але "на даний час такого немає".
Як повідомлялося, в Інституті вивчення війни заявляли, що розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал та провести інформаційну операцію, націлену на Захід, але ніяк не нападати на Київ.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що російські окупанти намагатимуться захопити Київ, якщо у них буде така можливість, оскільки столиця все ще залишається метою агресора.
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