Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі

Від Росії можна очікувати все, що завгодно, навіть повторного наступу на Київ. Але поки що таких передумов немає, враховуючи колишнє накопичення живої сили під виглядом "навчань" у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського під час телемарафону.

"В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все що завгодно очікувати", - сказав він. Сирський нагадав: коли розпочалася агресія, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповування під виглядом навчань, але "на даний час такого немає".