RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси

Фото: в Украине оценили шансы РФ на новый прорыв из Беларуси на Киев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

От России можно ожидать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев. Но пока таких предпосылок нет, учитывая прежнее скопление живой силы под видом "учений" в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского во время телемарафона.

"В одну реку дважды не вступают, но у нас такой враг, что от него можно все что угодно ожидать", - сказал он.

Сырский напомнил: когда началась агрессия, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений, но "в настоящее время такого нет".

Как сообщалось, в Институте изучения войны заявляли, что развернув войска на территории Беларуси в ноябре, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад, но никак не нападать на Киев.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина заявлял, что российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, поскольку столица все еще остается целью агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевБеларусьВойна в Украине