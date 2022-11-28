Чи можливий новий наступ росіян на Київ: відповідь Кличка

Російські окупанти будуть намагатися захопити Київ, якщо у них буде така можливість, адже столиця все ще залишається метою агресора.

"Дехто в Україні та серед західних партнерів робив велику помилку, коли казав, що Путін заспокоїться після анексії Криму, нібито йому цього буде достатньо, що він задоволений і б’є себе в груди як великий "собиратель русских земель". Дехто казав, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна", - сказав він.

Кличко у розмовах з закордонним партнерам каже, що російський диктатор зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити.

Так, Київ - це столиця України, це її серце і символ.

"Він був і залишається метою агресора. І якщо в них буде можливість, вони обов’язково будуть намагатися йти на Київ. Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось", - додав мер.

Нагадаємо, раніше у Міноборони зазначали, що наразі на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.

Окрім того, у Генштабі оцінили готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну.