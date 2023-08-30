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Зможуть долетіти до Москви. Україна модернізує ракети "Нептун"

Фото: Україна модернізує ракети "Нептун" (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна вдосконалює ракети власного виробництва "Нептун", щоб вони могли долетіти до Москви та інших віддалених регіонів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Drive.

За словами представника Міноборони України, атаку на російську систему ППО С-400 в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 23 серпня "на 100 відсотків було здійснено модифікованим "Нептуном".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що її знищила нова українська ракета. Яку саме зброю використовували, він не уточнив. 

Як зазначається, ще у квітні 2023 року в Міноборони повідомляли, що Україна працює над переобладнанням P-360 "Нептун" у зброю наземного ураження, але для цього їй була потрібна нова система наведення, якої на той час ще не було. Зокрема, для завершення роботи були потрібні певні види мікросхем, але система була близька до завершення.

А 28 серпня представник відомства заявив, що Україна розробила систему наведення GPS, яка скеровує ракету до заздалегідь визначеного місця. Інфрачервона головка самонаведення ракети шукає ціль і фіксує її, використовуючи попередньо завантажене зображення, а потім її атакує. Якщо ракета не може уразити ціль, вона припиняє атаку.

У The War Zone зазначають, що така модифікація стала б великим стрибком у можливостях, оскільки ракети неможливо було б заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами представника Міноборони, переобладнаний "Нептун", який запускається з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний варіант, має дальність близько 400 км та корисне навантаження близько 350 кг. 

З недоліків чиновник назвав те, що запуску дозвукової ракети можуть завадити сучасні російські системи ППО, а також поки невелика кількість таких ракет.

"Вироблено всього пару десятків", - сказав представник Міноборони.

Знищення С-400 в Криму

23 серпня в Оленівці, на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів, внаслідок чого піднявся густий клуб диму. Пізніше стало відомо про те, що удар припав на військову частину росіян.

В розвідці додали, що нашим воїнам вдалось знищити комплекс С-400 "Тріумф" у Криму.

Як розповіла на наступний день речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окрім "Тріумфу", військові знищили або ж пошкодили ще три ворожі пускові установки С-300.

 

 

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