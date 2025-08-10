Так зможе кожна: Мішина показала, як стильно поєднати світлий одяг з чорними аксесуарами

Який образ обрала Мішина

Під час подорожей акторка нерідко обирає не просто стильні, а й зручні образи. І на нових фото, де Ксенія позувала у Нью-Йорку, вона теж показала універсальний "лук".

Мішина обрала вільні білі лляні штани з розрізами знизу та короткий топ у тон, створивши комфортний, але вишуканий літній силует. Чистий білий колір став ідеальною основою для контрастних деталей.

Чорна сумка через плече додала образу чіткості та структури, а темні сандалі на платформі візуально подовжили ноги. Стильна шовкова хустка з яскравими візерунками, зав’язана у форматі бандани, стала акцентом, який розбавив чорно-білу гаму і додав "богемних" ноток.

Геометричні сонцезахисні окуляри підкреслили характерний міський шик, а вільний крій одягу зробив образ універсальним і для прогулянки містом, і для зустрічі з друзями, і для побачення.

Мішина показала стильний "лук", який зможе повторити кожна (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Як носити білі речі з чорними аксесуарами

Контраст білого та чорного це перевірена класика, яка завжди виглядає стильно та актуально. Щоб такий лук виглядав гармонійно, варто обирати речі з натуральних тканин: льон, бавовну чи муслін. Вони не лише приємні до тіла, але й тримають форму, створюючи акуратний силует.

Якщо основа біла і лаконічна, то аксесуари можуть бути більш виразними: сумка з рельєфної шкіри, взуття з масивною підошвою чи сонцезахисні окуляри з незвичайною оправою.

Але варто стежити за балансом: два-три чорних елементи достатньо, щоб створити завершений образ і не "перетягувати" увагу з основного кольору. Додатковий колірний акцент, як-от хустка, ремінь або яскраві сережки, допоможе зробити лук більш індивідуальним і модним.