Не зміцнює Україну: Зеленський пояснив, чому іншим лідерам не варто телефонувати Путіну

За словами Зеленського, він знав про те, що Шольц буде телефонувати Путіну. При цьому Зеленський говорив Шольцу свою думку щодо цього.

"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - зауважив Зеленський.

Переговори Шольца та Путіна

Раніше ми писали про те, що 15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля. У своїй розмові він засудив дії Росії у війні проти України та закликав Путіна вивести війська. Також Шольц порушував питання можливих переговорів із Києвом.