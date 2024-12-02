Не зміцнює Україну: Зеленський пояснив, чому іншим лідерам не варто телефонувати Путіну

Санкційна та дипломатична ізоляція послаблює російського диктатора Володимира Путіна. Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.
За словами Зеленського, він знав про те, що Шольц буде телефонувати Путіну. При цьому Зеленський говорив Шольцу свою думку щодо цього.
"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - зауважив Зеленський.
Раніше ми писали про те, що 15 листопада Шольц уперше за два роки зателефонував голові Кремля. У своїй розмові він засудив дії Росії у війні проти України та закликав Путіна вивести війська. Також Шольц порушував питання можливих переговорів із Києвом.
Згодом канцлер заявив, що Путін не змінив свою позицію щодо війни. При цьому він зазначив, що вважав за необхідне провести цей діалог, зокрема в контексті майбутнього саміту G20.
Нагадаємо, сьогодні Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Це другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час свого візиту він планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
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