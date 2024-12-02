Не укрепляет Украину: Зеленский объяснил, почему другим лидерам не стоит звонить Путину

По словам Зеленского, он знал о том, что Шольц будет звонить Путину. При этом Зеленский говорил Шольцу свое мнение относительно этого.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем есть разногласия", - отметил Зеленский.

Переговоры Шольца и Путина

Ранее мы писали о том, что 15 ноября Шольц впервые за два года позвонил по телефону главе Кремля. В разговоре он осудил действия России в войне против Украины и призвал Путина вывести войска. Также Шольц поднимал вопрос о возможных переговорах с Киевом.