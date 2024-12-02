Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва

Німецький канцлер Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Це другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як пише видання, своїм візитом до України Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці країни в яку вторглася Росія.

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни", - заявив Шольц після прибуття до Києва.

За його словами, Німеччина "залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі", Шольц також висловив надію на швидкі поставки зброї.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо", - сказав канцлер.

Що за історія з ракетами Taurus

Нагадаємо, Україна місяцями просить Німеччину надати ракети Taurus, але Берлін залишається обережним. При цьому голова опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц підтримує передачу в обмін на ультиматум РФ щодо припинення ударів по цивільних. Серед прихильників також лідер "зелених" Роберт Хабек. Обоє є кандидатами у канцлери на виборах 2025 року