Змінили напрямок. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

Захисники попередили про загрозу "Шахедів" у деяких областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька - загроза застосування ударних БпЛА", - написали на каналі Повітряні Сили.
Також захисники повідомили про небезпеку мешканців Харківської області.
"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину", - повідомили захисники.
В областях оголошено повітряну тривогу.
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Увечері 31 січня росіяни запустили БПЛА по Харківській області. У регіоні влада оголошувала повітряну тривогу.
Також уночі 31 січня росіяни обстріляли дронами південь та центр України. Російські окупанти випустили Україною 20 "Шахедів" і 3 балістичні ракети. Рятувальники виклали фото наслідків обстрілу.
До речі, окупанти обстріляли Харків 30 січня. У місті пролунала серія вибухів. На місці влучення "Шахеда" виникла пожежа.
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