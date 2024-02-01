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Змінили напрямок. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

Фото: Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Захисники попередили про загрозу "Шахедів" у деяких областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька - загроза застосування ударних БпЛА", - написали на каналі Повітряні Сили.

Також захисники повідомили про небезпеку мешканців Харківської області.

"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину", - повідомили захисники.

В областях оголошено повітряну тривогу.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака дронів по території України

Увечері 31 січня росіяни запустили БПЛА по Харківській області. У регіоні влада оголошувала повітряну тривогу.

Також уночі 31 січня росіяни обстріляли дронами південь та центр України. Російські окупанти випустили Україною 20 "Шахедів" і 3 балістичні ракети. Рятувальники виклали фото наслідків обстрілу.

До речі, окупанти обстріляли Харків 30 січня. У місті пролунала серія вибухів. На місці влучення "Шахеда" виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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