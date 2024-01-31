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РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де оголошена тривога

Середа 31 січня 2024 22:38
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РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де оголошена тривога Фото: війська РФ запустили групу ударних дронів по Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські військові запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед" цього вечора, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командування повітряних сил Збройних сил України.

Військові зафіксували групу баражуючих боєприпасів противника в небі над Харківською областю. Ворожі безпілотники прямують у західну сторону.

"Увага! Група ворожих БпЛА (імовірно "шахеди") на Харківщині, рухаються на захід", - йдеться в оголошенні.

Пізніше у ПС заявили, що кілька груп "шахедів" рухаються у напрямку Чугуєва зі сходу. Але згодом військові уточнили, що ці безпілотники противника змінили напрямок, і рухаються на південь.

У Харківській області оголошена повітряна тривога через загрозу авіаударів противника.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив жителів регіону про загрозу повітряної атаки, та закликав залишатися в укриттях.

"До уваги жителів Харківщини: є загроза ворожих БПЛА, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні чиновника в Telegram.

РФ знову запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де оголошена тривога

Повітряні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе та ракет. Цілями противника часто стає цивільна інфраструктура, через що часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Так, раніше повідомлялося, що у ніч проти 31 січня інтервенти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе "Шахед" і 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Загалом сили протиповітряної оборони ЗСУ тоді змогли знищити 14 ворожих безпілотників.

Додамо, ввечері в Силах оборони півдня України повідомили, що російські окупанти вивели у Чорне море кілька ракетоносіїв. Спостерігається надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки.

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Війна Росії проти України Атака дронів
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