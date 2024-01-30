У Харкові пролунали вибухи

У Харкові сьогодні ввечері, 30 січня, пролунали звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова , Повітряні сили України і харківського міського голови Ігоря Терехова .

"Вибухи у Харкові!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Синєгубов звертався до жителів Харкова та області. Він закликав їх перебувати в укриттях.

"Є загроза ворожих БПЛА", - писав глава області.

Що кажуть військові

Раніше Повітряні сили повідомляли, що ударні дрони типу "Shahed" перебували в районі Харкова.

Свіжа інформація

Терехов повідомив про удар "Шахеда" по місту.

"Район житлової забудови, є пожежа на місці влучення. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - додав мер міста.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, у Харкові вже чули серію вибухів під час повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.

Після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".

Варто зауважити, що окупанти регулярно б'ють ракетами по Харкову та області. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.