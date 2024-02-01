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Сменили направление. Россияне вновь атакуют Украину "Шахедами"

Фото: Россияне вновь атакуют Украину "Шахедами" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Защитники предупредили об угрозе "Шахедов" в некоторых областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Днепропетровская, Запорожская - угроза применения ударных БПЛА", - написали на канале Воздушные Силы.

Также защитники сообщили об опасности жителей Харьковской области.

"Шахеды" на Днепропетровщине двигаются в Харьковскую область", - сообщили защитники.

В областях объявлена воздушная тревога.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака дронов по территории Украины

Вечером 31 января россияне запустили БпЛА по Харьковской области. В регионе власти объявляли воздушную тревогу.

Также ночью 31 января, россияне обстреляли дронами юг и центр Украины. Российские оккупанты выпустили по Украине 20 "Шахедов" и 3 баллистические ракеты. Спасатели выложили фото последствий обстрела.

К слову, оккупанты обстреляли Харьков 30 января. В городе прозвучала серия взрывов. На месте попадания "Шахеда" возник пожар.

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