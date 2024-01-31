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Росіяни обстріляли південь "Шахедами", є поранений. Оприлюднені фото наслідків

Середа 31 січня 2024 07:34
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Росіяни обстріляли південь "Шахедами", є поранений. Оприлюднені фото наслідків Фото: ворог атакував "Шахедами" Миколаївську та Кіровоградську області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 31 січня ворог обстріляв ударними дронами типу "Шахед" південь і центр України. Внаслідок атаки поранень зазнав чоловік, його доправили до реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Зазначається, що підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 у Миколаївській та 2 в Кіровоградській області.

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївськоої області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

"Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сили оборони півдня України (https://t.me/SJTF_Odes)

Нічна атака дронами

В ніч на 31 січня російські окупанти випустили по Україні 20 "Шахедів" і 3 балістичні ракети. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА.

Ввечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

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