Змінили напрямок. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

Захисники попередили про загрозу "Шахедів" у деяких областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька - загроза застосування ударних БпЛА", - написали на каналі Повітряні Сили. Також захисники повідомили про небезпеку мешканців Харківської області. "Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Харківщину", - повідомили захисники. В областях оголошено повітряну тривогу. Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua) Атака дронів по території України Увечері 31 січня росіяни запустили БПЛА по Харківській області. У регіоні влада оголошувала повітряну тривогу. Також уночі 31 січня росіяни обстріляли дронами південь та центр України. Російські окупанти випустили Україною 20 "Шахедів" і 3 балістичні ракети. Рятувальники виклали фото наслідків обстрілу. До речі, окупанти обстріляли Харків 30 січня. У місті пролунала серія вибухів. На місці влучення "Шахеда" виникла пожежа.