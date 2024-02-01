Сменили направление. Россияне вновь атакуют Украину "Шахедами"
Защитники предупредили об угрозе "Шахедов" в некоторых областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВСУ.
"Днепропетровская, Запорожская - угроза применения ударных БПЛА", - написали на канале Воздушные Силы.
Также защитники сообщили об опасности жителей Харьковской области.
"Шахеды" на Днепропетровщине двигаются в Харьковскую область", - сообщили защитники.
В областях объявлена воздушная тревога.
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Атака дронов по территории Украины
Вечером 31 января россияне запустили БпЛА по Харьковской области. В регионе власти объявляли воздушную тревогу.
Также ночью 31 января, россияне обстреляли дронами юг и центр Украины. Российские оккупанты выпустили по Украине 20 "Шахедов" и 3 баллистические ракеты. Спасатели выложили фото последствий обстрела.
К слову, оккупанты обстреляли Харьков 30 января. В городе прозвучала серия взрывов. На месте попадания "Шахеда" возник пожар.
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