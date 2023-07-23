Змінили маршрут. До Білорусі прибула десята колона "вагнерівців", - "Гаюн"

Сьогодні вранці до Білорусі прибула 10-та колона найманців глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. У колоні щонайменше 10 одиниць техніки:

КамАЗ тент,

кілька "буханок",

мікроавтобус Volkswagen Transporter,

щонайменше 6 фур.

У більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих ЛДНР. До того ж колону супроводжує ДАІ РБ.

Крім того, за даними моніторингової групи, десята колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, проїхала не цілком по Р43 і далі по М5, а біля Черикова звернула на Р122 у напрямку Могильова і далі по М8 у напрямку Р93 на Бобруйськ.

Чому "вагнерівці" їдуть в Білорусь

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина частина його бойовиків повинна була переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин.

Протягом майже трьох тижнів не було офіційного підтвердження, що бойовики "Вагнера" та їх ватажок перебувають у Білорусі. Проте вчора у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку. Аналітики припускали, що він міг перебувати на території Білорусі.

Також Міноборони Білорусі опублікувало сюжет, де повідомили, що нібито "вагнерівці" тренують територіальну оборону.

Перші колони "вагнерівців" помітили у Білорусі 15 липня. А вже18 липня, моніторингова група повідомила, що до Білорусі приїхали ще дві колони найманців Пригожина, у яких прибуло 170-185 машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.