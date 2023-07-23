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Изменили маршрут. В Беларусь прибыла десятая колонна "вагнеровцев", - "Гаюн"

Фото: в Беларусь прибыла 10 колонна "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Десятая колонна бойцов ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь сегодня, 23 июля. В этот раз, в отличие от предыдущих, "вагнеровцы" сменили маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Сегодня утром в Беларусь прибыла 10-я колонна наемников главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В колонне не менее 10 единиц техники:

  • КамАЗ тент,
  • несколько "буханок",
  • микроавтобус Volkswagen Transporter,
  • не менее 6 фур.

У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых ЛДНР. К тому же, колонну сопровождает ГАИ РБ.

Кроме того, по данным мониторинговой группы, десятая колонна сменила маршрут и, в отличие от предыдущих, проехала не полностью по Р43 и далее по М5, а возле Черикова свернула на Р122 в направлении Могилева и далее по М8 в направлении Р93 на Бобруйск.

Почему "вагнеровцы" едут в Беларусь

Напомним, после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина часть его боевиков должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин.

В течение почти трех недель не было официального подтверждения, что боевики "Вагнера" и их главарь находятся в Беларуси. Однако вчера в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке. Аналитики предполагали, что он мог находиться на территории Белоруси.

Также Минобороны Беларуси опубликовало сюжет, где сообщили, что якобы "вагнеровцы" тренируют территориальную оборону.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Белоруси 15 июля. А уже 18 июля мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

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БеларусьЕвгений ПригожинВойна России против УкраиныВагнеровцы