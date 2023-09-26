Зміни до закону. Українці у Японії матимуть право на довгострокове проживання

Українці, які втекли від війни в Україні, з 1 грудня 2023 року матимуть право на отримання статусу довготермінового резидента з робочою візою. Нову систему розробили, щоб дозволити дозвіл на проживання людям із зон конфлікту, чиї обставини не підпадають під вимоги до статусу біженців.

Японія є учасником конвенції ООН про біженців 1951 року, яка зобов’язує країни надавати захист тим, хто не бажає повернутися до своєї країни походження через обґрунтовані побоювання зазнати переслідувань за ознаками раси, релігії, національності, приналежності до певної соціальної групи чи політичні погляди.

Евакуйовані з України люди та інші переміщені особи не відповідають цим критеріям.

За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець. Дозвіл на їх перебування в Японії надавався на розсуд міністра юстиції. Зараз у Японії за однорічною візою "для певної діяльності" проживає 1931 втікач від війни в Україні.