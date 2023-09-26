Изменения в законе. Украинцы в Японии получат право на долгосрочное проживание

Украинцы, бежавшие от войны в Украине, с 1 декабря 2023 года будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой. Новую систему разработали, чтобы разрешить проживание людям из зон конфликта, чьи обстоятельства не подпадают под требования к статусу беженцев.

Япония является участником конвенции ООН о беженцах 1951 года, которая обязывает страны предоставлять защиту тем, кто не желает вернуться в свою страну происхождения из-за обоснованных опасений подвернуться преследованиям по признакам расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политическим взглядам.

Эвакуированные из Украины люди и другие перемещенные лица не отвечают этим критериям.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в Японии находился 2091 год эвакуированный украинец. Разрешение на их пребывание в Японии предоставлялось по усмотрению министра юстиции. Сейчас в Японии по годовой визе "для определенной деятельности" проживает 1931 бежавший от войны в Украине.