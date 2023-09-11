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Які країни Європи українці найбільше обирають для прихистку: нові дані

Понеділок 11 вересня 2023 11:29
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Які країни Європи українці найбільше обирають для прихистку: нові дані Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кількість українських біженців у Європі у липні 2023 року зросла на 45,9 тисяч людей. На кінець місяця в ЄС налічувалося понад 4,1 млн людей із тимчасовим захистом.

Які країни українці обирають для прихистку найбільше, а звідки виїжджають, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

Станом на 31 липня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 114 тисяч 320 біженців із України. Найбільша кількість людей знайшли прихисток у таких країнах: Німеччина (28%), Польща (24%), Чехія (9%).

Порівняно із червнем кількість людей із тимчасовим захистом зросла на 1,1% (45 915 осіб). Приблизно стільки само людей отримали захист в ЄС і в червні.

Найбільший приріст біженців із України за місяць зафіксували у таких країнах:

  • Німеччина – 20 445 (+1,8%);
  • Чехія – 8 400 (+2,5%);
  • Нідерландах – 3 515 (+2,9%). У червні третє місце за приростом посідала Ірландія – (3100 біженців).

Водночас до двох країн потік біженців знизився у липні порівняно із червнем:

  • Польщі (-6 660; -0,7%);
  • Латвії (-1 760; -4,2%).

Наразі в Європі нерівне співвідношення українських біженців до місцевого населення. Найбільша кількість українців на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

  • Чехії – 33;
  • Польщі – 26,4;
  • Естонії – 25,9;
  • Болгарії – 23,3;
  • Литві – 25.

На 31 липня 2023 року серед отримувачів тимчасового захисту в ЄС понад 98% були громадянами України. З них 46,6% – жінки, 34,2% – діти, 19,2% – чоловіки.

Нагадаємо, ми писали, у якій країні ЄС готуються до напливу українців.

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