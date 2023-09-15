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Українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило: про що йдеться

П'ятниця 15 вересня 2023 11:59
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Українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило: про що йдеться Фото: Українці у Швеції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці з тимчасовим захистом у Швеції не можуть отримати особистий номер, що ускладнює їм доступ до багатьох послуг – від медичних до банківських. Біженці подали петицію, щоб це змінити.

Отримання номеру соціального страхування нарівні з шведами допоможе українцям облаштуватися у Швеції, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thelocal.se.

Чому українські біженці просять про надання особистого номера

Українці у Швеції отримують координаційний номер (samordningsnummer), який дає менше можливостей, ніж номер соціального страхування жителіві країни.

"Це суттєво обмежує можливості для розвитку українців, забезпечення нормального життя у Швеції та навіть нормального медичного обслуговування. Тому ми хочемо клопотати про те, щоб українським біженцям у Швеції дали особистий номер, щоб люди, які залишають свої домівки через війну, знову відчули стабільність", – написала авторка петиції Христина Гевчук.

У петиції перераховані складнощі, з якими українські біженці стикаються у Швеції через те, що не мають номера соціального страхування:

  • без номера соціального страхування майже в усіх муніципалітетах неможливо стати в чергу на житло;
  • неможливо використовувати Bank-ID, щоб оплатити рахунки, оформити документи, здійснювати покупки в інтернеті, купувати квитки на літак;
  • майже всі банки відмовляють у відкритті банківського рахунку. Оплатити послуги та рахунки карткою міграційної служби для виплат неможливо – вона лише для покупок в магазині та зняття готівки в банкоматі;
  • неможливо отримати медичну допомогу на тому рівні, який отримують шведи з номерами соціального страхування;
  • отримати шведські водійські права: з координаційним номером можна навчатися в автошколі, але без шведської ідентифікації не можна здати теорію та іспит з водіння;
  • складність легітимації українського диплома. Для цього необхідне знання шведської на рівні С1. Знань немає, бо немає курсів вивчення шведської з наданням офіційного документа про рівень знання мови

"Щоразу, коли нас запитують "який у вас номер соціального страхування" або "відкрийте Bank ID", ми відчуваємо, що варті менше за інших, тому що ми змушені відповідати "у нас цього немає" і знову чути слова відмови. Ми не хочемо багато, ми просто хочемо рівності", – зазначається у петиції.

Українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило: про що йдетьсяФото: Підтримка України у Швеції (unsplash.com)

Що кажуть про ситуацію чиновники

Минулого тижня петиція набрала 4532 підписи та 2464 коментарі. Згідно з оновленням на веб-сайті петиції, її надіслано всім депутатам, Міністерству юстиції та секретарю міністра міграції. Організатори петиції сподіваються незабаром зустрітися з депутатами, які її підтримують.

Депутат Кадір Касірга подав офіційне запитання з цього приводу міністру міграції Марії Малмер Стенергард, яка відповіла в середу.

"Основи правил для людей, яким пропонується тимчасовий захист у Швеції, були встановлені понад 20 років тому, коли так звана директива про тимчасовий захист була імплементована в шведське законодавство", – відповіла міністр.

Вона додала, що зараз уряд розглядає, які подальші заходи можуть бути доцільними. Можливі зміни в правилах, які вже діють, є складними і потребуватимуть часу.

"Зараз триває інтенсивна робота з питаннями, пов’язаними зі становищем українців у Швеції, і уряд повернеться з додатковою інформацією в майбутньому", – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, ми писали, що у Швеції вже зробили виняток із правил для українців. Біженцям відкрили доступ до вивчення мови на високому рівні.

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