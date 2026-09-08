"Шахеди" атакували потяг "Київ-Суми": що відомо

Російські дрони атакували поїзд Київ-Суми на під'їзді до Сум. Завдяки своєчасній зупинці складу пасажирів та залізничників встигли евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського у Facebook.

Потяг встигли зупинити

Пасажирський потяг Київ-Суми зазнав атаки двох російських "Шахедів" на під'їзді до Сум. Перцовський повідомив, що склад заздалегідь зупинила на станції моніторингова команда компанії. Після цього пасажирів, поїзну та локомотивну бригади евакуювали.

Після атаки для пасажирів організували подальший трансфер. За сприяння керівника Сумської ОВ Олега Григорова та Сумської обласної військової адміністрації були оперативно надані автобуси, які доставляють людей до пунктів призначення.

В "Укрзалізниці" зазначають, що своєчасне реагування моніторингової команди та виконання пасажирами вказівок поїзної бригади допомогли уникнути жертв.

"Ворог не припиняє спроб обривати сполучення з прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати і зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та своєчасна реакція кожного пасажира, а також наслідування команд поїзної бригади - продовжують рятувати життя!", - написав Перцовський.

Що повідомили рятувальники

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що після удару безпілотників потягом рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

Водночас, співробітники ДСНС організували евакуацію пасажирів. Для перевезення людей залучили два автобуси служби порятунку та ще два автобуси органів місцевої влади. Усього вдалося евакуювати 90 пасажирів.

До організації евакуації також приєдналися офіцери-рятувальники громад. Вони координували дії та надавали необхідну допомогу людям.

За попередньою інформацією ДСНС, внаслідок атаки постраждалих немає.