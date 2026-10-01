"Укрзалізниця" скасовує частину поїздів до Сум: як їздити з 1 жовтня

З 1 жовтня у Сумській та Харківській областях змінюють організацію залізничного сполучення через безпекову ситуацію. Частину поїздів до Сум скасовують, а на окремих ділянках пасажирів довозитимуть автобусами.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника , Сумської ОВА та "Укрзалізниці" .

Які поїзди до Сум скасовують

Через інтенсивні ворожі атаки на залізничну інфраструктуру з 1 жовтня "Укрзалізниця" скасовує рух таких поїздів далекого сполучення:

№66 Київ - Суми;

№776 Київ - Суми;

№775 Суми - Київ;

№779 Суми - Київ.

Поїзд №144 Суми - Рахів щодня курсуватиме з Конотопа, а №143 Рахів - Суми - до Конотопа.



УЗ скасувала ряд поїздів до Сум (скриншот із сайту "Укрзалізниці")

"Укрзалізниця" опрацьовує питання автобусного сполучення до та від станції Конотоп для пасажирів цих поїздів. Його планують організувати за тарифами перевізника.

Як працюватиме сполучення "поїзд + автобус"

На визначених прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини "Укрзалізниця" разом з обласними військовими адміністраціями запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення.

Якщо через загрозу поїзд не зможе доїхати до Сум або Лозової чи вирушити звідти, пасажирів довозитимуть автобусами.

Рух поїздів та автобусів узгоджуватимуть. Якщо один із них затримуватиметься, інший чекатиме на пасажирів. За безпековою ситуацією стежитимуть моніторингові центри "Укрзалізниці".

Пересадкові квитки на найближчі дати для визначених поїздів уже доступні у застосунку "Укрзалізниці". При цьому доступність та вартість повного квитка не змінюються.

Що буде з приміськими поїздами в Сумській області

Приміське сполучення в Сумській області працює в обмеженому та гнучкому режимі відповідно до поточної безпекової ситуації.

Стабільним залишається рух на повністю відновленій у середині вересня лінії Люботин - Суми.

За графіком курсують:

№6001 Кириківка - Суми: 05:13 - 07:40;

№6002 Суми - Люботин: 08:10 - 12:50;

№6003 Люботин - Суми: 12:30 - 17:20;

№6004 Суми - Люботин: 17:35 - 22:14.

Через оперативні зміни пасажирам рекомендують уточнювати актуальний розклад безпосередньо в касах вокзалів або через чат-боти перевізника.