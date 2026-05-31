Зміни в мобілізації та нові правила бронювання: чого чекати з червня

Головне: Нові правила бронювання: Кабмін підвищив зарплатний мінімум для працівників. Також закрили лазівку для бізнесу щодо сумісників, яка дозволяла "роздувати" квоти.

Нові правила бронювання

Наприкінці травня Кабмін оновив правила бронювання військовозобов'язаних. Ключова зміна - підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати працівників:

25 941 грн – для критично важливих підприємств.

– для критично важливих підприємств. 21 618 грн – для підприємств на прифронтових територіях.

Уряд також закрив лазівку зі штучним розширенням квот. Тепер працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку, рахуватимуть лише за одним місцем роботи.

Як це працює на практиці: Якщо людина працевлаштована у двох компаніях одночасно, вона не буде "розширювати" загальний штат (і відповідно - ліміт на бронювання) для обох роботодавців.

Зміни зробили для того, щоб підприємства не могли штучно роздувати списки працівників за рахунок сумісників заради отримання додаткових місць для броні.

Нові критерії та перегляд критичності

Протягом червня міністерства та обласні адміністрації (ОВА) мають оновити критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Усі зміни обов'язково погоджуватимуть із Міноборони та Мінекономіки.

Що це означає для бізнесу:

Дедлайн - 1 вересня. Після того як нові правила затвердять, підприємства матимуть два місяці, щоб заново підтвердити свою критичність та перебронювати співробітників за оновленими вимогами.

Після того як нові правила затвердять, підприємства матимуть два місяці, щоб заново підтвердити свою критичність та перебронювати співробітників за оновленими вимогами. Старі броні не згорають. На весь перехідний період чинний статус підприємства та вже видані відстрочки для працівників залишаються дійсними. Бізнес матиме достатньо часу для переоформлення документів без ризику втратити ключові кадри просто зараз.

Реформа мобілізації

На початку травня в Україні анонсували масштабну реформу мобілізації. Конкретні та остаточні зміни поки не відомі - загалу їх ще не презентували.

Проте, спираючись на публічні заяви президента, головнокомандувача ЗСУ, а також на інсайди із закритої презентації команди Міноборони для народних депутатів, ключові контури реформи вже зрозумілі.

Головні зміни, які планують запровадити:

Підвищення базової зарплати. Мінімальне забезпечення для всіх військовослужбовців (зокрема на тилових посадах) планують підняти з 20 до 30 тисяч гривень. Також зростуть виплати для командирів.

Рекордні доплати за передову. Для бійців на передньому краї запровадять суттєві бонуси. Залежно від складності завдань планується додаткова оплата по 20-40 тисяч гривень за кожен бойовий день.

Виплати для піхоти можуть сягати 400 тисяч гривень на місяць. Першочергово це стосуватиметься механізованих, десантно-штурмових військ, морпіхів та посад, яких найбільше бракує.

Як заявляв президент, рішення щодо фінансового забезпечення військових повинні бути вже в червні.

Гнучка система контрактів. Замість безстрокової служби впровадять контракти з чіткими термінами. Вони будуть доступні як для нових добровольців, так і для вже чинних військових. Ті, хто не захоче укладати контракт, служитимуть за звичайною мобілізацією.

Якими можуть бути терміни контрактів:

6-9 місяців - для військових, які повертаються після звільнення за станом здоров’я;

10 місяців - для тих, хто вже перебуває в лавах ЗСУ;

від 2 років - для нових добровольців.

Для тих, хто зазнав поранень, термін служби буде меншим. Після завершення контракту передбачено гарантований час на відпочинок.

Звільнення зі служби. Повноцінна демобілізація відбудеться лише після закінчення війни. Однак держава розробляє критерії для звільнення тих, хто тривалий час провів на полі бою. Очікується, що процес звільнення перших раніше мобілізованих військових розпочнеться у 2026 році.