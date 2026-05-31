Изменения в мобилизации и новые правила бронирования: чего ждать с июня

Этим летом в Украине произойдут изменения в правилах бронирования, а также должна начаться реформа мобилизации. Многие изменения уже были анонсированы, некоторые - остаются "загадкой".
РБК-Украина рассказывает, что известно об изменениях, которые должны начаться уже с июня.
Главное:
В конце мая Кабмин обновил правила бронирования военнообязанных. Ключевое изменение - повышение требований к уровню средней заработной платы работников:
Правительство также закрыло лазейку с искусственным расширением квот. Теперь работников, которые работают по совместительству или уже имеют отсрочку, будут считать только по одному месту работы.
Как это работает на практике: Если человек трудоустроен в двух компаниях одновременно, он не будет "расширять" общий штат (и соответственно - лимит на бронирование) для обоих работодателей.
Изменения сделали для того, чтобы предприятия не могли искусственно раздувать списки работников за счет совместителей ради получения дополнительных мест для брони.
В течение июня министерства и областные администрации (ОВА) должны обновить критерии, по которым предприятия получают статус критически важных. Все изменения обязательно будут согласовывать с Минобороны и Минэкономики.
Что это означает для бизнеса:
В начале мая в Украине анонсировали масштабную реформу мобилизации. Конкретные и окончательные изменения пока не известны - общественности их еще не представили.
Однако, опираясь на публичные заявления президента, главнокомандующего ВСУ, а также на инсайды из закрытой презентации команды Минобороны для народных депутатов, ключевые контуры реформы уже понятны.
Главные изменения, которые планируют ввести:
Повышение базовой зарплаты. Минимальное обеспечение для всех военнослужащих (в частности на тыловых должностях) планируют поднять с 20 до 30 тысяч гривен. Также вырастут выплаты для командиров.
Рекордные доплаты за передовую. Для бойцов на переднем крае введут существенные бонусы. В зависимости от сложности задач планируется дополнительная оплата по 20-40 тысяч гривен за каждый боевой день.
Выплаты для пехоты могут достигать 400 тысяч гривен в месяц. В первую очередь это будет касаться механизированных, десантно-штурмовых войск, морпехов и должностей, которых больше всего не хватает.
Как заявлял президент, решение по финансовому обеспечению военных должны быть уже в июне.
Гибкая система контрактов. Вместо бессрочной службы внедрят контракты с четкими сроками. Они будут доступны как для новых добровольцев, так и для уже действующих военных. Те, кто не захочет заключать контракт, будут служить по обычной мобилизации.
Какими могут быть сроки контрактов:
Для тех, кто получил ранения, срок службы будет меньше. После завершения контракта предусмотрено гарантированное время на отдых.
Увольнение со службы. Полноценная демобилизация состоится только после окончания войны. Однако государство разрабатывает критерии для увольнения тех, кто длительное время провел на поле боя. Ожидается, что процесс увольнения первых ранее мобилизованных военных начнется в 2026 году.