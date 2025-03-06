Зміна зимових шин на авто: чому навесні краще не поспішати

Буквально минулого тижня нам дихав морозом в обличчя місяць лютий, а сьогодні треба кондиціонер в машині вмикати – весна! Чому за такої ситуації водіям не варто поспішати із зміною шин на літні, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Глобальне потепління впливає на принципи сезонного перевзування. Якщо раніше автомобілістам навесні радили перевзуватись, коли середньодобова температура кілька днів триматиметься на рівні +7 + 8 градусів С, то тепер такий підхід став некоректним. Тому що за тих же середніх градусів тепер вдень може бути +15 С, а вночі 0 +1 С.

Як поводиться "зима" на теплому асфальті

Назвати чіткий день перевзування в "літо" ніколи не було просто, особливо навесні, коли водіям не загрожує якісь чіткий сигнал на кшталт снігопадів чи морозів під час осіннього перевзування. Але пом’якшення клімату поглибило наші шинні вагання ще більше.

Нагадаємо, що принципових відмінностей у зимових шин від літніх дві: морозостійка гумова суміш протектора та його малюнок. На теплому асфальті м’яка гума зимових шин стає ще м’якішою і починає ускладнювати керування. Гаряча зимова покришка гірше тримається асфальту і за найменшого навантаження переходить у ковзання. Навіть недосвідчений водій зрозуміє, що з колесами щось не так, коли на теплому асфальті звичайне гальмування раптом супроводжується писком і юзом.

Крім того, зимовий малюнок протектора, маючи глибоку нарізку, численні ламелі і широкі доріжки між блоками, не сприяє впевненому маневруванню.

Коли зимовим шинам жарко

Так, експерти з конструювання і виробництва шин визначають як прийнятну температуру для зимової гуми не вище +8 градусів С. Проте не слід поспішати перевзуватись відразу, як тільки денна температура встановиться на цьому рівні. Тому що навіть у теперішньому теплому березні не можна напевне знати, що вночі не випаде сніг або що десь у затінку на дорозі не з’явиться крига. А гумова суміш літніх шин в таких ситуаціях поводитиметься набагато гірше, ніж зимова – на теплому асфальті.

Коли перевзуватись навесні

Відтак, слід зрозуміти, що на початку весни ліпше кілька годин поїздити на зимових колесах в умовах теплого дня, аніж на літніх – по снігу і льоду. Тому у березні краще не поспішати і дочекатись, поки встановиться стабільна плюсова температура в потрібних межах – на рівні +7 + 8 С.

Більш зручним для багатьох водіїв, певно, буде варіант підлаштувати свою шинну політику під свій розклад користування машиною. Наприклад, якщо ви їздите на машині за більш-менш чітким графіком – скажімо, тільки вдень чи, навпаки, рано вранці і пізно увечері, можна буде врахувати цю специфіку при зміні шин. Тобто для "денної" машини, яка катається вже теплим асфальтом, можна сміливо мати на колесах літні шини. А оскільки вночі та вранці ще цілком можливі заморозки (навіть не важливо, утворять вони на дорозі слизькі ділянки чи ні), то на машині для раннього виїзду з дому і пізнього повернення можна ще на якісь час залишити зимові колеса.

Коротко

Як би не раділи ми весні, і як би не хотілося нам її негайного приходу, не варто поспішати з перевзуванням машини в перші ж теплі дні. Зима не здається відразу і навіть за глобального потепління має звичку повертатись, хоча і не надовго. Зимові шини не будуть великою проблемою у теплі дні – принаймні, краще з ними на теплій дорозі, ніж з літніми – на морозі.

При підготовці статті були використані матеріали "Шина Плюс", Nokian Tyres та Rosava.