Смена зимних шин на авто: почему весной лучше не спешить

Буквально на прошлой неделе нам дышал морозом в лицо месяц февраль, а сегодня надо кондиционер в машине включать - весна! Почему в такой ситуации водителям не стоит спешить со сменой шин на летние, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

Глобальное потепление влияет на принципы сезонной переобувки. Если раньше автомобилистам весной советовали переобуваться, когда среднесуточная температура несколько дней будет держаться на уровне +7 + 8 градусов С, то теперь такой подход стал некорректным. Потому что при тех же средних градусах теперь днем может быть +15 С, а ночью 0+1 С.

Как ведет себя "зима" на теплом асфальте

Назвать четкий день переобувания в "лето" никогда не было просто, особенно весной, когда водителям не грозит какой-то четкий сигнал вроде снегопадов или морозов во время осеннего переобувания. Но смягчение климата углубило наши шинные колебания еще больше.

Напомним, что принципиальных отличий у зимних шин от летних два: морозостойкая резиновая смесь протектора и его рисунок. На теплом асфальте мягкая резина зимних шин становится еще мягче и начинает затруднять управление. Горячая зимняя покрышка хуже держится асфальта и при малейшей нагрузке переходит в скольжение. Даже неопытный водитель поймет, что с колесами что-то не так, когда на теплом асфальте обычное торможение вдруг сопровождается писком и юзом.

Кроме того, зимний рисунок протектора, имея глубокую нарезку, многочисленные ламели и широкие дорожки между блоками, не способствует уверенному маневрированию.

Когда зимним шинам жарко

Да, эксперты по конструированию и производству шин определяют как приемлемую температуру для зимней резины не выше +8 градусов С. Однако не следует спешить переобуваться сразу, как только дневная температура установится на этом уровне. Потому что даже в нынешнем теплом марте нельзя наверняка знать, что ночью не выпадет снег или что где-то в тени на дороге не появится лед. А резиновая смесь летних шин в таких ситуациях будет вести себя гораздо хуже, чем зимняя - на теплом асфальте.

Когда переобуваться весной

Следовательно, следует понять, что в начале весны лучше несколько часов поездить на зимних колесах в условиях теплого дня, чем на летних - по снегу и льду. Поэтому в марте лучше не спешить и дождаться, пока установится стабильная плюсовая температура в нужных пределах - на уровне +7 + 8 С.

Более удобным для многих водителей, вероятно, будет вариант подстроить свою шинную политику под свое расписание пользования машиной. Например, если вы ездите на машине по более-менее четкому графику - скажем, только днем или, наоборот, рано утром и поздно вечером, можно будет учесть эту специфику при смене шин. То есть для "дневной" машины, которая катается по уже теплому асфальту, можно смело иметь на колесах летние шины. А поскольку ночью и утром еще вполне возможны заморозки (даже не важно, образуют они на дороге скользкие участки или нет), то на машине для раннего выезда из дома и позднего возвращения можно еще на какие-то время оставить зимние колеса.

Вкратце

Как бы ни радовались мы весне, и как бы ни хотелось нам ее немедленного прихода, не стоит спешить с переобуванием машины в первые же теплые дни. Зима не сдается сразу и даже при глобальном потеплении имеет привычку возвращаться, хотя и не надолго. Зимние шины не будут большой проблемой в теплые дни - по крайней мере, лучше с ними на теплой дороге, чем с летними - на морозе.

При подготовке статьи были использованы материалы "Шина Плюс", Nokian Tyres и Rosava.