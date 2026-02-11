Зміна тренду: що буде з курсом долара та євро 12 лютого і чому валюта - не краща інвестиція

Після кількох днів росту Нацбанк трохи знизив курс євро на 12 лютого, долар також опуститься в ціні на кілька копійок.
Що чекати від курсу валют завтра та чому валюта - не кращий спосіб для заощаджень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: курс валют НБУ на 12 лютого (інфографіка РБК-Україна)
За даними Національного банку, на 12 лютого курс долара встановлено на рівні 43,03 (-6 копійок) гривень. Європейська валюта опуститься в ціні на 5 копійок - до 51,20 гривні.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин, на сьогоднішній момент в США інфляція 2,8% річних, в Єврозоні - 2,5% річних.
Тобто, якщо ви купите євро або долар, покладете їх в 3-літрову банку і закопаєте в себе на городі, то рівно через рік ваші гроші стануть дешевші майже на 3%.
"Тому, коли ми обговорюємо, в чому краще тримати гривні, в чому краще тримати заощадження, в якій валюті, то краще не тримати їх в валюті, а краще вкладати їх в те, що дасть вам дохід, перекриє інфляцію і ще дасть вам заробити", - пояснює він.
Як приклад, він наводить ОВДП, які дають 17% річних.