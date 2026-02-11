Смена тренда: что будет с курсом доллара и евро 12 февраля и почему валюта - не лучшая инвестиция

После нескольких дней роста Нацбанк немного снизил курс евро на 12 февраля, доллар также опустится в цене на несколько копеек.
Что ждать от курса валют завтра и почему валюта - не лучший способ для сбережений - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: курс валют НБУ на 12 февраля (инфографика РБК-Украина)
По данным Национального банка, на 12 февраля курс доллара установлен на уровне 43,03 (-6 копеек) гривен. Европейская валюта опустится в цене на 5 копеек - до 51,20 гривны.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, на сегодняшний момент в США инфляция 2,8% годовых, в Еврозоне - 2,5% годовых.
То есть, если вы купите евро или доллар, положите их в 3-литровую банку и закопаете у себя на огороде, то ровно через год ваши деньги станут дешевле почти на 3%.
"Поэтому, когда мы обсуждаем, в чем лучше держать гривны, в чем лучше держать сбережения, в какой валюте, то лучше не держать их в валюте, а лучше вкладывать их в то, что даст вам доход, перекроет инфляцию и еще даст вам заработать", - объясняет он.
В качестве примера, он приводит ОВГЗ, которые дают 17% годовых.