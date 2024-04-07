Зміна статусу проживання для біженців у Чехії: які права матимуть українці

Днями чеське МВС оприлюднило пропозицію змін до законодавства Lex Ukrajina, за якими українці з тимчасовим захистом зможуть отримати у Чехії дозвіл на довготривале проживання. Умовою такого переходу буде економічна самодостатність.
Що передбачає довготривалий тип проживання та які права матимуть українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
В МВС Чехії повідомили, що українські біженці зможуть відмовитися від тимчасового захисту й отримати довготривалі документи в Чехії. Такі зміни пропонують внести до закону Lex Ukrajina.
Подальше перебування українських біженців після закінчення дії Директиви про тимчасовий захист у 2025 року обговорюють на рівні ЄС. Найбільш ймовірний варіант, що дію захисту продовжать. Деякі країни розглядають перехід українців із тимчасового захисту на стандартні дозволи на довготривале проживання. Це пов'язано із тим, що війна триває і значна частина людей інтегрувалися на ринок праці та суспільне життя.
У новому Lex Ukrajina 7 влада Чехії пропонує розширити можливості легалізації перебування для людей із України. Біженці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання. Ті, хто не захоче отримувати новий статус або не відповідатиме умовам, зможуть залишитися із тимчасовим захистом. Оформити стандартні дозволи на довготривале проживання зможуть економічно незалежні біженці – тобто, ті, хто матимуть де і за що жити і не залежатимуть від державної допомоги.
"Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало й мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС", – пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
За словами директорки Департаменту притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP) Павли Новотної таке рішення ухвалили насамперед на основі порад української спільноти в Чехії, яка наголошувала на тому, що існує такий запит від біженців.
Цей законопроект поки перебуває на стадії обговорення та розглядатиметься, як тільки буде рішення на рівні ЄС.
У рамках довготривалого типу проживання передбачено:
Умови отримання спеціального типу проживання:
Фото: Зміна статусу буде добровільною (gettyimages.com)
Як повідомляють у МВС, Lex Ukrajina 7 може набути чинності на початку 2025 року. Спочатку всі біженці продовжать тимчасовий захист після 2025 року, а потім ті, хто відповідатиме умовам і матиме бажання, зможуть перейти на довготривале перебування.
Продовження тимчасового захисту після 2025 року буде таким самим, як і 2024 року. Першим етапом буде онлайн-реєстрація, а потім та візит до МВС для отримання візової наліпки.
Процедура отримання спеціального типу проживання буде схожою:
Терміни, умови та процедуру надання спеціального довготривалого типу перебування ще обговорюють і можуть вносити зміни.
Урядовці вирішують, на який час видавати спеціальний довготривалий тип проживання – на 2 чи на 5 років. Цей термін зараховуватиметься для отримання дозволу на постійне проживання у Чехії.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії готують умови для українців, які захочуть залишитися у країні. Одним із критеріїв буде економічна самодостатність.
Також ми повідомляли, що у Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус. Трирічний дозвіл на проживання не залежатиме від наявності роботи.
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