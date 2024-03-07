У Чехії готують умови для українців, які захочуть залишитися у країні: деталі

Чехія продовжує тимчасовий захист для українців до 2025 року. В чеському уряді вже готують план, за яких умов українці зможуть залишатися у країні на довший час.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії готують систему, за яких умов українці зможуть залишатися у країні після закінчення дії тимчасового захисту. Одним із критеріїв буде соціальна самодостатніть, повідомив голова МВС Віт Ракушан.

Він планує найближчим часом презентувати ці умови урядовій робочій групі, яка розробляє плани адаптації й інтеграції біженців. Також планується провести переговори на цю тему з опозицією, частина якої налаштована проти прийому біженців із України.

Раніше Віт Ракушан сказав, що у Чехії захоче залишитися 180 тисяч біженців. Такі підрахунки базуються на результатах опитування PAQ Research, за якими 58% українських біженців не планували повертатися до України з Чехії у найближчі два роки.

Станом на початок березня 2024 року у Чехії було зареєстровано понад 386 тисяч осіб із тимчасовим захистом. За даними Бюро працевлаштування, наприкінці січня 2024 року працювали 117 тисяч українських біженців.

За інформацією джерел видання Seznam Zprávy, для охочих залишитися у Чехії визначають суворі умови. Ті, хто проситиме про дозвіл на тривале перебування, не повинні отримувати в Чехії жодної гуманітарної допомоги. Також можуть запровадити вимогу мати житло і роботу. Чиновники вивчатимуть доходи заявника, чи вистачатиме їх на життя. І ще однією умовою може бути відсутність судимості.